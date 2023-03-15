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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 444

ФК «Кайрат»: Участники потасовки являются болельщиками актауского клуба

Алматинский «Кайрат» сделал заявление по поводу массовой потасовки, произошедшей во время матча чемпионата Казахстана по футболу между алматинским «Кайратом» и актауским «Каспием», где в отношении болельщиков были применены силы СОБРа, передает Vesti.kz.

кадры из видео
В клубе отметили, что люди, к которым были применены силы СОБРа, - это болельщики актауского клуба, передает Vesti.kz.

Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на инцидент, так как болельщики разожгли пиротехнику на трибунах.

- По ходу матча фанаты «Каспия» разожгли пиротехнику на трибунах, что является нарушением правил безопасности стадиона. Поэтому сотрудники органов внутренних дел перешли в действие, предотвратив возможное нарушение порядка на стадионе, - сообщили в футбольном клубе «Кайрат».

Как отметили в пресс-службе, ФК «Кайрат» придерживается принципов спортивной честности и уважения к болельщикам, вне зависимости от их клубной принадлежности, и не оправдывает никакие проявления насилия и нарушения порядка на стадионе.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что силами полиции, несших службу по обеспечению правопорядка на Центральном стадионе во время футбольного матча, пресечены факты зажжения файеров, запрещенных к использованию в местах массового скопления граждан.

- С болельщиками проведена разъяснительная беседа о недопущении впредь нарушения общественного порядка, - цитирует полицейское ведомство МИА «Казинформ».

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как болельщики сцепились на трибунах. Матч третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги завершился в пользу алматинского «Кайрата» со счетом 3:1.



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