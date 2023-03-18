В здании лотерейного клуба снова произошел пожар в Актау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
По информации спасателей, в ночь на 18 марта в 00:55 в 17 микрорайоне в четырехэтажном здании «Loto Club» (лотерейный клуб) на четвертом этаже произошел пожар в одной из комнат отдыха. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Пожар локализован в 01:19 и ликвидирован в 01:24.
Жертв и пострадавших нет.
Эвакуация людей не проводилась.
Причина устанавливается.
На месте работали 15 огнеборцев. Обеспечивали безопасность семь сотрудников полиции.
Прибыли также работники скорой помощи.
Напомним, на цокольном этаже здания лотерейного клуба в декабре прошлого года также ночью произошел пожар. Тогда одного человека с термическими ожогами госпитализировали в больницу.
Пожар локализован в 01:19 и ликвидирован в 01:24.
Жертв и пострадавших нет.
Эвакуация людей не проводилась.
Причина устанавливается.
На месте работали 15 огнеборцев. Обеспечивали безопасность семь сотрудников полиции.
Прибыли также работники скорой помощи.
Напомним, на цокольном этаже здания лотерейного клуба в декабре прошлого года также ночью произошел пожар. Тогда одного человека с термическими ожогами госпитализировали в больницу.
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