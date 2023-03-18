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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 372

В здании лотерейного клуба снова произошел пожар в Актау

Подробности сообщили в ДЧС региона.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
По информации спасателей, в ночь на 18 марта в 00:55 в 17 микрорайоне в четырехэтажном здании «Loto Club» (лотерейный клуб) на четвертом этаже произошел пожар в одной из комнат отдыха. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Пожар локализован в 01:19 и ликвидирован в 01:24.

Жертв и пострадавших нет.

Эвакуация людей не проводилась.

Причина устанавливается.

На месте работали 15 огнеборцев. Обеспечивали безопасность семь сотрудников полиции.

Прибыли также работники скорой помощи.

Напомним, на цокольном этаже здания лотерейного клуба в декабре прошлого года также ночью произошел пожар. Тогда одного человека с термическими ожогами госпитализировали в больницу.




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