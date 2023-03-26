Мебель выбросили на мужчину в Актау: пострадавший парализован

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По словам медиков, 39-летний мужчина по-прежнему находится в больнице.
В департаменте полиции региона сообщили, что уголовное дело еще не закрыли. Расследование продолжается.
Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. Правоохранители завели уголовное дело.
Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны.
- Мужчина парализован. Состояние стабильное, - ответили в областной больнице.
В департаменте полиции региона сообщили, что уголовное дело еще не закрыли. Расследование продолжается.
Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. Правоохранители завели уголовное дело.
Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны.