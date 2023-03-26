Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Марта
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.29 KZT
  • €1 = 490.35 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:55

Просмотров: 2201

Мебель выбросили на мужчину в Актау: пострадавший парализован

О состоянии пациента сообщили в областной больнице.

Фото автора
По словам медиков, 39-летний мужчина по-прежнему находится в больнице.

- Мужчина парализован. Состояние стабильное, - ответили в областной больнице.


В департаменте полиции региона сообщили, что уголовное дело еще не закрыли. Расследование продолжается.

Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. Правоохранители завели уголовное дело.

Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЛШП
  • Tankushka
  • Papirosso
  • n92
 Darkman (Посетители) Вчера, 21:42
Имярек,
Полностью согласен. Делов выявить козла на пару дней. Снять пальчики с кресла, пройти по всем квартирам траиктории падения. Снять со всех. Вуаля, найдено! В первую очередь с подростков. 90% что тупые мподростки скинули. Так в 90-ых мою одноклассницу убило дверью. Скинули дети с крыши 6 вроде дома 11 микрорайона.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • HalatHalatuHalat
  • Ирон
  • ЛШП
  • Феникс
  • Tankushka
  • Papirosso
  • рыбка
  • n92
 babe (Посетители) Вчера, 21:20
Очень жаль мужчину ! Стать глубоким инвалидом в 39 из-за какой-то безмозглой мрази!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Тюхман87
  • Шевченко 81
  • babe
  • HalatHalatuHalat
  • Darkman
  • ЛШП
  • Tankushka
  • Papirosso
  • n92
 Имярек (Посетители) Вчера, 20:58
И неужели ни нашли?!
Быть такого не может! Не верю!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика