Задержанных за перекрытие проезжей части в Жанаозене отпустили

Кадр видео
В полиции пояснили, что после проведения профилактической беседы задержанные были отпущены.
- 24 человека, ранее задержанные в Жанаозене за перекрытие проезжей части, после проведения профилактической беседы о недопустимости подобных противоправных действий были отпущены по домам, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, ранее в полиции сообщили, что группа граждан перекрыла проезжую часть.
- 24 человека, ранее задержанные в Жанаозене за перекрытие проезжей части, после проведения профилактической беседы о недопустимости подобных противоправных действий были отпущены по домам, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, ранее в полиции сообщили, что группа граждан перекрыла проезжую часть.
Оставьте свой комментарий первым.