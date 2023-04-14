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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 407

Устроившего скандал дебошира в торговом центре Актау наказала полиция

В департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что дебошира привлекли к ответственности по двум административным статьям - «Хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Кадр из видеоролика
Полиция Актау прокомментировала видеоролик с конфликтом в одном из ТЦ города, на кадрах которого запечатлено, как сотрудники службы охраны торгового центра связывают мужчину при помощи скотча.

Как оказалось, 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, напал на охранников ТЦ «ШУМ».

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Кроме того, в отношение гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК, за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По уголовному делу ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.

Ранее в торговом центре «ШУМ» прокомментировали видеоролик, на кадрах которого запечатлено задержание мужчины сотрудниками службы охраны. По информации ТЦ, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вели себя неадекватно, грубили и угрожали продавцам, а также посетителям, находящимся в здании.



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