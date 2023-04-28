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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:05

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Взрыв в Жанаозене: еще двое пострадавших скончались в больнице

Двое мужчин, пострадавших в результате взрыва в Жанаозене, скончались в больнице. Информацию об этом подтвердили врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Фото: МЧС РК
Число жертв взрыва с обрушением дома в Жанаозене увеличилось до шести человек. Стало известно о смерти двух пострадавших мужчин 1972 и 1977 годов рождения, которые были доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе областной больницы.

Напомним, в Жанаозене в одном из домов утром 17 апреля случился взрыв. В результате обрушился подъезд, на месте происшествия погибли 4 человека.

Жильцы дома, где произошло ЧП, рассказали, что несколько недель назад во дворе их дома подрядчики меняли трубы. По их словам, не исключено, что работники подрядной организации могли задеть подземный газопровод, что и привело к утечке газа.



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