Взрыв в Жанаозене: еще двое пострадавших скончались в больнице

Фото: МЧС РК
Число жертв взрыва с обрушением дома в Жанаозене увеличилось до шести человек. Стало известно о смерти двух пострадавших мужчин 1972 и 1977 годов рождения, которые были доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе областной больницы.
Напомним, в Жанаозене в одном из домов утром 17 апреля случился взрыв. В результате обрушился подъезд, на месте происшествия погибли 4 человека.
Жильцы дома, где произошло ЧП, рассказали, что несколько недель назад во дворе их дома подрядчики меняли трубы. По их словам, не исключено, что работники подрядной организации могли задеть подземный газопровод, что и привело к утечке газа.
Напомним, в Жанаозене в одном из домов утром 17 апреля случился взрыв. В результате обрушился подъезд, на месте происшествия погибли 4 человека.
Жильцы дома, где произошло ЧП, рассказали, что несколько недель назад во дворе их дома подрядчики меняли трубы. По их словам, не исключено, что работники подрядной организации могли задеть подземный газопровод, что и привело к утечке газа.
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