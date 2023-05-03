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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:26

Просмотров: 461

Полиция: Участковый сообщил неверную информацию о возврате подозреваемого в убийстве троих детей жителя Актау из Сирии

Информация участкового инспектора о том, что подозреваемый в убийстве троих детей житель Актау был возвращён из Сирии в ходе операции «Жусан», не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из архива
В пресс-службе полиции региона сообщили, что опубликованная в СМИ ранее информация, которую озвучил журналистам участковый инспектор о том, что Жанибек Есенов, подозреваемый в убийстве троих детей, был возвращён на родину из Сирии в ходе операции «Жусан», не является верной.

- Комментарий участкового инспектора полиции о том, что житель Актау, совершивший убийство детей в марте текущего года, был участником программы «Жусан» по возвращению казахстанцев из Сирии и состоял на учёте, был перепроверен. Установлено, что данная информация не соответствует действительности. В этой связи с сотрудником проведена профилактическая беседа о недопущении впредь таких фактов, - сообщили в полиции региона.

Напомним, новые подробности в деле об убийстве трёх детей родным отцом были озвучены на передаче Koremiz.

Происшествие произошло в доме № 46 в 27 микрорайоне. Граждане, собравшиеся у места событий, сообщают об убийстве детей своим отцом.

Схожее по своей жестокости преступление произошло и в декабре прошлого года: тогда мужчина повесил собственных детей, а затем покончил с собой в Мунайлинском районе. Редакция Lada.kz снимала репортаж, чтобы разобраться в причинах трагедии.



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Комментарии ( 1 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 12:51
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