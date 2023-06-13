Пятый день спасатели борются с пожаром на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистау

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В ДЧС региона сообщили, что по состоянию на 08:30 часов 13 июня силами подразделения РЦШ ПВАСС («Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб») заполнено 302 куба раствора через проложенную линию.
– Работа по ликвидации пожара продолжается. Силы и средства сводного отряда ДЧС Мангистауской области, находится в режиме дежурства на месте аварии, - сообщили в ведомстве.
Сегодня, 13 июня, по сообщению спасателей запланировано проведение совещания с целью выработки дальнейшего алгоритма действий.
Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедшей в открытый газовый фонтан на скважине №303.
Предварительной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация противовыбросного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.
Вчера, 12 июня, представителями собственника объекта ТОО «Бузачи Нефть» проведено техническое совещание совместно с представителями подрядных организаций, осуществляющих бурение скважин, а также с представителями ДЧС и ПВАСС. По результатам ТОО «Бузачи Нефть» принято решение по заполнению кратера скважины тяжёлым буровым раствором. На данный момент силами подразделении РЦШ ПВАСС осуществляется подготовка раствора и сборка линии для заливки раствором. Силы и средства сводного отряда ДЧС Мангистауской области находятся в режиме дежурства на месте аварии.
На месте аварии находятся силы и средства сводного отряда ДЧС Мангистауской области, НГПС ТОО «СемсерӨртСөндуруші» и РЦШ ПВАСС («Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»).
В ДЧС региона сообщили, что в результате длительного фонтанного выброса нефте-газоводопроявления произошло обрушение горных пород (осыпи) вокруг устья скважины с образованием кратера (воронки) диаметром 15 метров, глубиной примерно от двух до трёх метров.
– Работа по ликвидации пожара продолжается. Силы и средства сводного отряда ДЧС Мангистауской области, находится в режиме дежурства на месте аварии, - сообщили в ведомстве.
Сегодня, 13 июня, по сообщению спасателей запланировано проведение совещания с целью выработки дальнейшего алгоритма действий.
Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедшей в открытый газовый фонтан на скважине №303.
Предварительной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация противовыбросного оборудования на устье скважины во время строительных работ по бурению скважины.
Вчера, 12 июня, представителями собственника объекта ТОО «Бузачи Нефть» проведено техническое совещание совместно с представителями подрядных организаций, осуществляющих бурение скважин, а также с представителями ДЧС и ПВАСС. По результатам ТОО «Бузачи Нефть» принято решение по заполнению кратера скважины тяжёлым буровым раствором. На данный момент силами подразделении РЦШ ПВАСС осуществляется подготовка раствора и сборка линии для заливки раствором. Силы и средства сводного отряда ДЧС Мангистауской области находятся в режиме дежурства на месте аварии.
На месте аварии находятся силы и средства сводного отряда ДЧС Мангистауской области, НГПС ТОО «СемсерӨртСөндуруші» и РЦШ ПВАСС («Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»).
В ДЧС региона сообщили, что в результате длительного фонтанного выброса нефте-газоводопроявления произошло обрушение горных пород (осыпи) вокруг устья скважины с образованием кратера (воронки) диаметром 15 метров, глубиной примерно от двух до трёх метров.