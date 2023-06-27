Мангистаускому детоубийце дали пожизненный срок

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Судом установлено, что подсудимый Е., вооружившись топором и кухонным ножом, придя домой, умышленно, с особой жестокостью убил своих троих малолетних детей.
- Вина подсудимого Е. в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела, - сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда мужчина признан виновным по части 3 статьи 99 УК и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, происшествие произошло в доме №46 в 27 микрорайоне.
Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей.
- Вина подсудимого Е. в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела, - сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда мужчина признан виновным по части 3 статьи 99 УК и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, происшествие произошло в доме №46 в 27 микрорайоне.
Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей.
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