Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Июня
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.36 KZT
  • €1 = 492.74 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 22:15

Просмотров: 706

Мангистаускому детоубийце дали пожизненный срок

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемом в убийстве трех малолетних своих детей, совершенное с особой жестокостью.

Фото из архива
Судом установлено, что подсудимый Е., вооружившись топором и кухонным ножом, придя домой, умышленно, с особой жестокостью убил своих троих малолетних детей.

- Вина подсудимого Е. в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела, - сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда мужчина признан виновным по части 3 статьи 99 УК и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, происшествие произошло в доме №46 в 27 микрорайоне.

Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика