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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:12

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В Актау спасатели помогли двум тонущим парням выбраться на берег

В 4А микрорайоне Актау двое парней 2000 и 2004 годов рождения начали тонуть во время купания в необорудованном месте. Спасатели помогли молодым людям выбраться на берег, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Кадр из видео
Сообщение о том, что в 4А микрорайоне Актау тонут двое парней, поступило 28 июня в 18:30.

В Актау спасатели помогли двум тонущим парням выбраться на берег


- На побережье Каспийского моря спасатели, дежурившие на мобильном спасательном посте ДЧС Мангистауской области спасли жителя Актау 2000 года рождения и жителя Жанаозена 2004 года рождения, которые купались в необорудованном месте для купания. В медицинской помощи молодые люди не нуждались, - сообщили в ДЧС по Мангистауской области.



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