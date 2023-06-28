В Актау спасатели помогли двум тонущим парням выбраться на берег

Сообщение о том, что в 4А микрорайоне Актау тонут двое парней, поступило 28 июня в 18:30.- На побережье Каспийского моря спасатели, дежурившие на мобильном спасательном посте ДЧС Мангистауской области спасли жителя Актау 2000 года рождения и жителя Жанаозена 2004 года рождения, которые купались в необорудованном месте для купания. В медицинской помощи молодые люди не нуждались, - сообщили в ДЧС по Мангистауской области.