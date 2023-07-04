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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 290

За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге 46 раз

С 26 июня по 2 июля в регионе произошло четыре пожара и 28 случаев горения, 14 раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве предоставили подробности пожаров.

Вечером 26 июня произошло загорание гостиной в одной из квартир в 11 доме 11 микрорайона. Во время пожара огнеборцы спасли кошку. Пострадавших нет.

На следующий день во дворе дома №51 в селе Бейнеу произошло возгорание домашних вещей, кондиционера, дверей и потолка времянки. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Днем 1 июля во дворе дома №1 в селе Бейнеу произошло возгорание сарая. Площадь горения составила 25 квадратных метров. Пострадавших нет.

В воскресенье, 2 июля, в 15:33 в селе Тенге на территории учреждения «Tenge oil gas» произошло возгорание двух контейнеров, принадлежащих ТОО «Retro Нефте Газ сервис». Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.


Подробности аварийно-спасательных работ:

Днем 26 июня пожарные спасли пятилетнего ребенка, который оказался взаперти в квартире. Инцидент произошел в 10 доме в 4 микрорайоне. Спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру через окно на втором этаже и открыли дверь. Ребенка передали родителям.

Вечером 28 июня спасатели вытащили из солончака две машины, в которых находились пять человек. Спасатели с помощью троса автомашины КАМаз АЦ-6-40 вытащили машины в безопасное место. Инцидент произошел в степи в 50-60 километрах от села Бейнеу.

Ночью 28 июня в 19 километрах от Актау, не доезжая до горячих источников, в солончаках застряли две машины Porshe Cayenne и «Ваз 2114». Спасатели с помощью троса автомашины «Аса-20» вытащили машины в безопасное место.

На следующий день спасатели вытащили змею, которая забралась в один из домов в селе Умирзак.

Днем 1 июля в одной из квартир в 31А доме в 13 микрорайоне захлопнулась входная дверь и мальчик в возрасте шести лет остался один дома. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь и передали ребенка родителям.

За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге 46 раз


Этим же вечером пожарные спасли шестилетнего ребенка с ограниченными возможностями, который оказался взаперти в квартире 19 доме 31Б микрорайона. Спасатели с помощью автолестницы вошли в квартиру и передали ребенка родителям.

В воскресение, 2 июля, спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру в доме №2 в 27 микрорайоне, где находился двухлетний ребенок. Его передали родителям.



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