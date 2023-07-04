За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге 46 раз

Вечером 26 июня произошло загорание гостиной в одной из квартир в 11 доме 11 микрорайона. Во время пожара огнеборцы спасли кошку. Пострадавших нет.На следующий день во дворе дома №51 в селе Бейнеу произошло возгорание домашних вещей, кондиционера, дверей и потолка времянки. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.Днем 1 июля во дворе дома №1 в селе Бейнеу произошло возгорание сарая. Площадь горения составила 25 квадратных метров. Пострадавших нет.В воскресенье, 2 июля, в 15:33 в селе Тенге на территории учреждения «Tenge oil gas» произошло возгорание двух контейнеров, принадлежащих ТОО «Retro Нефте Газ сервис». Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.Днем 26 июня пожарные спасли пятилетнего ребенка, который оказался взаперти в квартире. Инцидент произошел в 10 доме в 4 микрорайоне. Спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру через окно на втором этаже и открыли дверь. Ребенка передали родителям.Вечером 28 июня спасатели вытащили из солончака две машины, в которых находились пять человек. Спасатели с помощью троса автомашины КАМаз АЦ-6-40 вытащили машины в безопасное место. Инцидент произошел в степи в 50-60 километрах от села Бейнеу.Ночью 28 июня в 19 километрах от Актау, не доезжая до горячих источников, в солончаках застряли две машины Porshe Cayenne и «Ваз 2114». Спасатели с помощью троса автомашины «Аса-20» вытащили машины в безопасное место.На следующий день спасатели вытащили змею, которая забралась в один из домов в селе Умирзак.Днем 1 июля в одной из квартир в 31А доме в 13 микрорайоне захлопнулась входная дверь и мальчик в возрасте шести лет остался один дома. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь и передали ребенка родителям.Этим же вечером пожарные спасли шестилетнего ребенка с ограниченными возможностями, который оказался взаперти в квартире 19 доме 31Б микрорайона. Спасатели с помощью автолестницы вошли в квартиру и передали ребенка родителям.В воскресение, 2 июля, спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру в доме №2 в 27 микрорайоне, где находился двухлетний ребенок. Его передали родителям.