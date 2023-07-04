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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 1161

Потери по добыче около 10 тысяч тонн: В КМГ озвучили последствия аварийной остановки энергоблока ТОО «МАЭК»

Аварийная остановка энергоблока ТОО «МАЭК» повлекла вчера за собой частичную, либо полную остановку работы ряда предприятий КМГ. Потери по добыче за прошлые сутки составили порядка 10 тысяч тонн. На данный момент ограничения по предприятиям Мангистауской области составляют порядка 30%, или 45 мВт, сообщили в АО «НК «КазМунайГаз».

фото с сайта Kapital.kz
На заседании правительства выступил заместитель Председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов, который доложил о ситуации с Атырауским НПЗ и другими объектами, вышедшими из строя из-за перебоев с электричеством.

- Вчера во второй половине дня из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка Атырауского НПЗ. По той же причине произошла аварийная остановка газохимического комплекса на Карабатане, ТОО «KPI inc». В результате отключения электроснабжения все технологические установки АНПЗ были безопасно остановлены. Для предотвращения аварийной ситуации и обеспечения безопасности персонала, согласно алгоритму ликвидации аварий, углеводородный газ со всех установок был направлен на факел, - цитирует пресс-служба «КазМунайГаз» Хасанова.

Сразу после возобновления подачи электроэнергии ночью 3 июля завод возобновил отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов. В резервуарах АНПЗ на сегодняшний день имеется 26 тыс. тонн автобензинов, 34 тыс. тонн дизтоплива, 1500 тонн сжиженного нефтяного газа 6 тыс. тонн авиакеросина. Этих объемов хватает для семи дней стабильной отгрузки.

- В целом же по стране запасы бензина АИ-92 и дизельного топлива в стране имеются в объеме месячного потребления, АИ-95 – двухнедельного потребления. Даже с учетом того, что Павлодарский нефтехимический завод остановлен на плановый ремонт до 20 июля, а Шымкентский НПЗ частично остановлен 3 июля для работ на установке каталитического риформинга, отгрузка нефтепродуктов с заводов не прекращается. По мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей начат вывод технологических установок завода на стабильный режим. До конца недели АНПЗ планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов, - сообщает «КазМунайГаз».  

Вместе с тем, как сообщили в «КазМунайГаз», аварийная остановка энергоблока ТОО «МАЭК» повлекла вчера за собой частичную, либо полную остановку на следующих предприятиях КМГ: 

По линии АО «КазТрансОйл» произошла остановка в работе 11 нефтеперекачивающих станций в Атырауской и Мангистауской областях.
 
По линии ТОО «Магистральный Водовод» остановлена перекачка воды на трех водонасосных станциях.

По линии АО «Каражанбасмунай» - остановка свыше 2400 скважин.

По линии АО «Мангистаумунайгаз» на месторождениях «Каламкас» и «Жетыбай» - остановка 1131 скважины.

На месторождениях АО «Эмбамунайгаз» были остановлены 1809 скважин.

В АО «Озенмунайгаз» на месторождениях Узень и Карамандыбас остановлены 30 насосов системы закачки воды в пласт.

- Потери по добыче за прошлые сутки составили порядка 10 тыс. тонн. На данный момент ограничения по предприятиям Мангистауской области составляют порядка 30%, или 45 мВт, - сообщает «КазМунайГаз».
  
В целом за последние годы наблюдается устойчивая динамика роста числа аварийных отключений электроэнергии на месторождениях КМГ. Так, за первое полугодие 2023 г. было зафиксировано 153 отключения, а общий недобор нефти составил 74 тыс. тонн. Упущенная выгода составила 8 млрд. тенге. В 2022 году количество отключений составило 217 раз. В целом за последние 2,5 года общий недобор нефти из-за ограничений в подаче электроэнергии составил около 280 тыс. тонн.

- По ситуации на Шымкентском заводе в настоящее время остановлена только часть завода, производство бензина АИ-92 сохраняется на уровне 2,5 тыс. тонн в сутки. Отгрузка дизельного топлива и авиатоплива осуществляется в штатном режиме за счет ранее сформированных запасов на Шымкентском НПЗ.
Все вышеуказанные вопросы находятся на постоянном контроле, - сообщили в КМГ.

Премьер-министр Алихан Смаилов, как сообщает Tengrinews.kz, раскритиковал доклад заместителя председателя правления КМГ. Глава правительства отметил, что некоторые из названных Хасановым компаний уже восстановили работу, а его информация устарела.

Кроме того, премьер дал поручения соответствующим министерствам:

- акимату Мангистауской области принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината;
- Министерству энергетики совместно с компанией KEGOC обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла;
- Министерству энергетики совместно с Министерством внутренних дел, Агентством по защите конкуренции пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.



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Комментарии ( 4 )

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elek (Посетители) Сегодня, 12:28
Цитата: Космос
но когда последствия аварии конснулись нефтедобычи, чьих то нефтедолларов, то чины на всех уровнях стали дико вращать глазами и кому-то грозить пальцем!

Тут не только потери в нефтедолларах, возможно тут также бешенные потери в Цифровом майнинге у части организаций подключенных к Западной зоне ЕЭС.
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 11:38
Чему научились это только повышать цены... rofl
 
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  • Неравнодушный
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:21
Приоритеты на лицо.
Население региона, горожане уже последние лет 15-20 бьют тревогу по аварийному состоянию МАЭКа, и столько же терпят его аварии по свету и воде - никому дела нет, но когда последствия аварии конснулись нефтедобычи, чьих то нефтедолларов, то чины на всех уровнях стали дико вращать глазами и кому-то грозить пальцем! Интересно кому?
 
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  • K_e_k_s
  • Космос
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  • Tankushka
  • Ирон
 elek (Посетители) Сегодня, 11:02
- акимату Мангистауской области принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината

Модернизация, я так понимаю это будет ускоренная - временная "заплатка". БН надо было менять в 90-х а не действовать в угоду СШ и некоторых олигархов. То ли ещё будет.
 
 

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