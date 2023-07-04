Подростка спасли на побережье в Актау

В Актау на побережье Каспийского моря при несении дежурства на мобильном спасательном посту ДЧС Мангистауской области спасателями оперативно-спасательного отряда оказана помощь подростку 2007 года рождения.



- Парень купался в не оборудованном для купания месте. В медицинской помощи не нуждался. Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде, - отмечают спасатели.