Серфингистов в Форт-Шевченко унесло в море

Фото из доступных источников
По информации ДЧС региона, двое парней 1992 и 1994 годов рождения вышли в открытое море на досках для серфинга 7 июля почти в полночь. В связи с резким изменением погодных условий их унесло течением от берега на расстояние более 800 метров.
В 23:45 сотрудникам ДЧС региона удалось их спасти и доставить на берег.
Отмечается, что у молодых людей отсутствовали спасательные жилеты.
Спасатели призывают граждан быть бдительными и при выходе в море на плавсредствах иметь при себе спасательные жилеты.
В 23:45 сотрудникам ДЧС региона удалось их спасти и доставить на берег.
Отмечается, что у молодых людей отсутствовали спасательные жилеты.
Спасатели призывают граждан быть бдительными и при выходе в море на плавсредствах иметь при себе спасательные жилеты.
Оставьте свой комментарий первым.