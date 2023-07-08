Серфингистов в Форт-Шевченко унесло в море

По информации ДЧС региона, двое парней 1992 и 1994 годов рождения вышли в открытое море на досках для серфинга 7 июля почти в полночь. В связи с резким изменением погодных условий их унесло течением от берега на расстояние более 800 метров.



В 23:45 сотрудникам ДЧС региона удалось их спасти и доставить на берег.



Отмечается, что у молодых людей отсутствовали спасательные жилеты.



Спасатели призывают граждан быть бдительными и при выходе в море на плавсредствах иметь при себе спасательные жилеты.