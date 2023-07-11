«Скидывал котят с седьмого этажа»: Жительница Актау обвинила соседа в живодёрстве





Жительница Актау обратилась в редакцию Lada.kz, рассказав о соседе-живодёре. По её словам, мужчина скинул с седьмого этажа троих котят.- Всё произошло вчера вечером. Ко мне постучалась соседка и сказала, что с седьмого этажа сосед снова скинул котят. Это повторяется уже третий раз. Раньше они говорили, что виноват их младший брат, который болеет психическим заболеванием, но сейчас он находится в лечебнице. Поэтому кажется, что брат тут ни причём, делает всё сам хозяин квартиры, то есть наш сосед. До этого он угрожал бабушкам, которые подкармливают кошек около дома, что он их всех убьёт. Вчера при полицейских он неоднократно говорил, что он - живодёр и что если надо - он будет топить, убивать, резать кошек, - говорит Альбина Таирова.Девушка написала заявление в полицию. Она требует, чтобы мужчину наказали за жестокое обращение с животными.- Полицейские вчера повезли соседа, чтобы взять анализы. Результаты подтвердили, что есть алкогольное опьянение, но от наркологического освидетельствования он отказался. Я считаю, что этот мужчина опасен для общества, у него есть явные склонности к насилию, - добавила жительница 8 микрорайона Актау.По словам Альбины Таировой, она неоднократно предлагала за свой счёт стерилизовать мать погибших котят, но соседи отказались от помощи.- Она рожала трижды и всех её котят жестоко убивали. Вчера выжил только один котёнок, его забрала соседка, вечером повезём к ветеринару, потому что у него сломаны лапы. У меня дома находится мать котят, я её забрала к себе, но, учитывая то, какие угрозы вчера сыпались в мой адрес, я теперь боюсь и за свою жизнь, - отмечает девушка.