В Бишкеке задержали объявленного в международный розыск члена ОПГ из Актау

Задержание. Фото пресс-службы ГКНБ КР.
Как сообщает Kaktusmedia, задержанный уроженец Актау 1988 года рождения водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ранее он был объявлен в международный розыск.
- По информации казахстанских коллег, в 2019 году члены ОПГ РК организовали хищение нефти из законсервированной скважины на одном из месторождений. Департамент экономического расследования по Мангистауской области РК возбудил уголовное дело с последующим объявлением в межгосударственный розыск члена ОПГ РК О. И. О. Также разыскиваемого подозревают в вымогательстве $760 тыс. у гражданина У. С. М. и побеге в соседнее государство с целью скрыться от следователей. Предположительно, границу с КР он пересек незаконно, - сообщается на сайте.
Кроме этого, устанавливается законность получения уроженцем Актау гражданства Кыргызстана, проверяется версия наличия у него покровителей из числа сотрудников правоохранительных органов.
- По информации казахстанских коллег, в 2019 году члены ОПГ РК организовали хищение нефти из законсервированной скважины на одном из месторождений. Департамент экономического расследования по Мангистауской области РК возбудил уголовное дело с последующим объявлением в межгосударственный розыск члена ОПГ РК О. И. О. Также разыскиваемого подозревают в вымогательстве $760 тыс. у гражданина У. С. М. и побеге в соседнее государство с целью скрыться от следователей. Предположительно, границу с КР он пересек незаконно, - сообщается на сайте.
Кроме этого, устанавливается законность получения уроженцем Актау гражданства Кыргызстана, проверяется версия наличия у него покровителей из числа сотрудников правоохранительных органов.
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