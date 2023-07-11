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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 23:32

Просмотров: 381

В Бишкеке задержали объявленного в международный розыск члена ОПГ из Актау

На территории Бишкека задержали объявленного в межгосударственный розыск члена ОПГ из Казахстана. Задержанного уроженца Актау Мангистауской области подозревают в рейдерском захвате и вымогательстве у предпринимателей денежных средств в особо крупном размере, сообщает Kaktusmedia со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ КР).

Задержание. Фото пресс-службы ГКНБ КР.
Как сообщает Kaktusmedia, задержанный уроженец Актау 1988 года рождения водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ранее он был объявлен в международный розыск.



В Бишкеке задержали объявленного в международный розыск члена ОПГ из Актау


- По информации казахстанских коллег, в 2019 году члены ОПГ РК организовали хищение нефти из законсервированной скважины на одном из месторождений. Департамент экономического расследования по Мангистауской области РК возбудил уголовное дело с последующим объявлением в межгосударственный розыск члена ОПГ РК О. И. О. Также разыскиваемого подозревают в вымогательстве $760 тыс. у гражданина У. С. М. и побеге в соседнее государство с целью скрыться от следователей. Предположительно, границу с КР он пересек незаконно, - сообщается на сайте.

Кроме этого, устанавливается законность получения уроженцем Актау гражданства Кыргызстана, проверяется версия наличия у него покровителей из числа сотрудников правоохранительных органов.



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