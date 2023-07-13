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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:55

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Адвокат заявил о пытках осуждённого на пожизненный срок уроженца Мангистау

Апелляционная коллегия Атырауского областного суда оставила в силе приговор уроженцу Мангистау Бауыржану Каре, который в марте прошлого года застрелил трёх человек и тяжело ранил четвертого. Адвокат подсудимого Бауыржан Азанов, который подключился к расследованию на этапе апелляции, считает, что показания были получены под пытками, передаёт Orda.kz.

фото Orda.kz
Суд первой инстанции приговорил уроженца Мангистау Бауржана Кару к пожизненному лишению свободы. Но осуждённый не признал свою вину. Сторона защиты требовала пересмотреть приговор суда первой инстанции, передаёт Orda.kz.

Адвокат Бауыржан Азанов, который подключился к расследованию на этапе апелляции, считает, что показания были получены под пытками.

- С самого начала следствия и по сей день они (правоохранительные и судебные органы. – Прим. авт.) творят, что хотят, и ничего не соответствует нормам права Республики Казахстан. Вот в суде хотели предоставить переводчика, который не владеет нужными компетенциями и, более того, сам является сотрудником суда, – говорит адвокат.

Кроме того, Азанов обратил внимание на тот факт, что на апелляции не присутствовал сам подсудимый. И это при том, что он находится в Атырау, но в зал суда его по неизвестной причине не доставили. В ходе судебного заседания Азанов потребовал отвода апелляционной коллегии, но его ходатайство не удовлетворили.

В суде первой инстанции сторона защиты требовала признать недействительной ранее проведенную судебно-психологическую экспертизу. На процессе присутствовала психолог, которая подтвердила вероятность пыток в отношении осуждённого.

Мать Бауыржана Кары в ходе судебного разбирательства заявила, что над его сыном издевались четверо сотрудников полиции, один из которых ударил его в ухо, потом стражи порядка вынудили мужчину встать на колени и стали его оскорблять.

- Никаких адекватных следственных действий проведено не было. И если бы у следствия были неопровержимые улики, то зачем бы они прибегали к пыткам? – говорит Азанов.

Он также считает подозрительным отсутствие видеозаписей с жетонов полицейских, которые по закону должны храниться в течение пяти лет.

- Но никаких записей ни в момент задержания, ни при получении показаний нет, – добавил Азанов.

По его словам, по заявлению о пытках взяли объяснительные только у двух полицейских, а следствие по этому факту не проводилось. Бауыржана Кару даже не допросили. В результате нанесенной сотрудником правоохранительных органов травмы осуждённому поставили диагноз «тугоухость».

Потерпевшая сторона нашла постановление апелляции справедливым. В её пользу взыскали материальный и моральный ущерб в размере более 44 млн тенге.

Защита осуждённого намерена обжаловать приговор в кассационном порядке.

Напомним, происшествие случилось 15 марта 2022 года в Атырау. Уроженец Мангистау открыл стрельбу, в результате которой на месте погибли три человека, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.



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