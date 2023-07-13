Адвокат заявил о пытках осуждённого на пожизненный срок уроженца Мангистау

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Суд первой инстанции приговорил уроженца Мангистау Бауржана Кару к пожизненному лишению свободы. Но осуждённый не признал свою вину. Сторона защиты требовала пересмотреть приговор суда первой инстанции, передаёт Orda.kz.
Адвокат Бауыржан Азанов, который подключился к расследованию на этапе апелляции, считает, что показания были получены под пытками.
- С самого начала следствия и по сей день они (правоохранительные и судебные органы. – Прим. авт.) творят, что хотят, и ничего не соответствует нормам права Республики Казахстан. Вот в суде хотели предоставить переводчика, который не владеет нужными компетенциями и, более того, сам является сотрудником суда, – говорит адвокат.
Кроме того, Азанов обратил внимание на тот факт, что на апелляции не присутствовал сам подсудимый. И это при том, что он находится в Атырау, но в зал суда его по неизвестной причине не доставили. В ходе судебного заседания Азанов потребовал отвода апелляционной коллегии, но его ходатайство не удовлетворили.
В суде первой инстанции сторона защиты требовала признать недействительной ранее проведенную судебно-психологическую экспертизу. На процессе присутствовала психолог, которая подтвердила вероятность пыток в отношении осуждённого.
Мать Бауыржана Кары в ходе судебного разбирательства заявила, что над его сыном издевались четверо сотрудников полиции, один из которых ударил его в ухо, потом стражи порядка вынудили мужчину встать на колени и стали его оскорблять.
- Никаких адекватных следственных действий проведено не было. И если бы у следствия были неопровержимые улики, то зачем бы они прибегали к пыткам? – говорит Азанов.
Он также считает подозрительным отсутствие видеозаписей с жетонов полицейских, которые по закону должны храниться в течение пяти лет.
- Но никаких записей ни в момент задержания, ни при получении показаний нет, – добавил Азанов.
По его словам, по заявлению о пытках взяли объяснительные только у двух полицейских, а следствие по этому факту не проводилось. Бауыржана Кару даже не допросили. В результате нанесенной сотрудником правоохранительных органов травмы осуждённому поставили диагноз «тугоухость».
Потерпевшая сторона нашла постановление апелляции справедливым. В её пользу взыскали материальный и моральный ущерб в размере более 44 млн тенге.
Защита осуждённого намерена обжаловать приговор в кассационном порядке.
Напомним, происшествие случилось 15 марта 2022 года в Атырау. Уроженец Мангистау открыл стрельбу, в результате которой на месте погибли три человека, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Адвокат Бауыржан Азанов, который подключился к расследованию на этапе апелляции, считает, что показания были получены под пытками.
- С самого начала следствия и по сей день они (правоохранительные и судебные органы. – Прим. авт.) творят, что хотят, и ничего не соответствует нормам права Республики Казахстан. Вот в суде хотели предоставить переводчика, который не владеет нужными компетенциями и, более того, сам является сотрудником суда, – говорит адвокат.
Кроме того, Азанов обратил внимание на тот факт, что на апелляции не присутствовал сам подсудимый. И это при том, что он находится в Атырау, но в зал суда его по неизвестной причине не доставили. В ходе судебного заседания Азанов потребовал отвода апелляционной коллегии, но его ходатайство не удовлетворили.
В суде первой инстанции сторона защиты требовала признать недействительной ранее проведенную судебно-психологическую экспертизу. На процессе присутствовала психолог, которая подтвердила вероятность пыток в отношении осуждённого.
Мать Бауыржана Кары в ходе судебного разбирательства заявила, что над его сыном издевались четверо сотрудников полиции, один из которых ударил его в ухо, потом стражи порядка вынудили мужчину встать на колени и стали его оскорблять.
- Никаких адекватных следственных действий проведено не было. И если бы у следствия были неопровержимые улики, то зачем бы они прибегали к пыткам? – говорит Азанов.
Он также считает подозрительным отсутствие видеозаписей с жетонов полицейских, которые по закону должны храниться в течение пяти лет.
- Но никаких записей ни в момент задержания, ни при получении показаний нет, – добавил Азанов.
По его словам, по заявлению о пытках взяли объяснительные только у двух полицейских, а следствие по этому факту не проводилось. Бауыржана Кару даже не допросили. В результате нанесенной сотрудником правоохранительных органов травмы осуждённому поставили диагноз «тугоухость».
Потерпевшая сторона нашла постановление апелляции справедливым. В её пользу взыскали материальный и моральный ущерб в размере более 44 млн тенге.
Защита осуждённого намерена обжаловать приговор в кассационном порядке.
Напомним, происшествие случилось 15 марта 2022 года в Атырау. Уроженец Мангистау открыл стрельбу, в результате которой на месте погибли три человека, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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