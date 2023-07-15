На каких участках дорог в Мангистау высокая смертность

Фото автора из архива lada.kz
На заседании Координационного совета прокурор области Руфат Куттуков обозначил высокий уровень аварийности на дорогах региона острейшей проблемой.
Только за шесть месяцев с начала года в области произошло 209 ДТП, 235 человек получили травмы, 59 человек погибли.
Наиболее проблемными и протяженными участками являются автодороги Актау-Бейнеу-Атырау и Актау-Жетыбай-Жанаозен. Высокой смертности на этих участках способствует уплотнённый трафик и безответственность водителей.
Прокуратура видит решение как в активном применении интеллектуальных транспортных систем, так и повышении уровня профилактических мероприятий. По результатам заседания уполномоченным и заинтересованным государственным органам даны соответствующие рекомендации.
Только за шесть месяцев с начала года в области произошло 209 ДТП, 235 человек получили травмы, 59 человек погибли.
Наиболее проблемными и протяженными участками являются автодороги Актау-Бейнеу-Атырау и Актау-Жетыбай-Жанаозен. Высокой смертности на этих участках способствует уплотнённый трафик и безответственность водителей.
- Более 95 процентов ДТП происходят именно по вине водителей. Зачастую правила нарушаются умышленно. Ещё одна проблема аварий - безнадзорные животные. К сожалению, установить владельцев таких животных зачастую невозможно - многие не зарегистрированы, ветеринарные меры должным образом не организованы. Все указанные проблемы требуют системных решений, - сообщили в областной прокуратуре.
Прокуратура видит решение как в активном применении интеллектуальных транспортных систем, так и повышении уровня профилактических мероприятий. По результатам заседания уполномоченным и заинтересованным государственным органам даны соответствующие рекомендации.
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