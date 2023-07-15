На каких участках дорог в Мангистау высокая смертность

- Более 95 процентов ДТП происходят именно по вине водителей. Зачастую правила нарушаются умышленно. Ещё одна проблема аварий - безнадзорные животные. К сожалению, установить владельцев таких животных зачастую невозможно - многие не зарегистрированы, ветеринарные меры должным образом не организованы. Все указанные проблемы требуют системных решений, - сообщили в областной прокуратуре.

На заседании Координационного совета прокурор области Руфат Куттуков обозначил высокий уровень аварийности на дорогах региона острейшей проблемой.Только за шесть месяцев с начала года в области произошло 209 ДТП, 235 человек получили травмы, 59 человек погибли.Высокой смертности на этих участках способствует уплотнённый трафик и безответственность водителей.Прокуратура видит решение как в активном применении интеллектуальных транспортных систем, так и повышении уровня профилактических мероприятий. По результатам заседания уполномоченным и заинтересованным государственным органам даны соответствующие рекомендации.