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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:11

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На каких участках дорог в Мангистау высокая смертность

По количеству смертей на дорогах наш регион занимает четвёртое место в стране, сообщили в областной прокуратуре.

Фото автора из архива lada.kz
На заседании Координационного совета прокурор области Руфат Куттуков обозначил высокий уровень аварийности на дорогах региона острейшей проблемой.

На каких участках дорог в Мангистау высокая смертность


Только за шесть месяцев с начала года в области произошло 209 ДТП, 235 человек получили травмы, 59 человек погибли.

Наиболее проблемными и протяженными участками являются автодороги Актау-Бейнеу-Атырау и Актау-Жетыбай-Жанаозен. Высокой смертности на этих участках способствует уплотнённый трафик и безответственность водителей.

- Более 95 процентов ДТП происходят именно по вине водителей. Зачастую правила нарушаются умышленно. Ещё одна проблема аварий - безнадзорные животные. К сожалению, установить владельцев таких животных зачастую невозможно - многие не зарегистрированы, ветеринарные меры должным образом не организованы. Все указанные проблемы требуют системных решений, - сообщили в областной прокуратуре.


Прокуратура видит решение как в активном применении интеллектуальных транспортных систем, так и повышении уровня профилактических мероприятий. По результатам заседания уполномоченным и заинтересованным государственным органам даны соответствующие рекомендации.



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