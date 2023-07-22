Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Июля
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.81 KZT
  • €1 = 494.94 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 786

«Хотел познакомиться»: появились подробности ночного ограбления девушки в Актау

История с инцидентом на площади «Ынтымак» получила продолжение, передаёт телеканал «Астана».

Кадр видео
Родные подозреваемого заявили, что он хотел познакомиться с девушкой. Злого умысла у него якобы не было. Он напугал её, потому что имеет психическое расстройство и в настоящее время проходит лечение в психоневрологическом диспансере, уверяют близкие подозреваемого.

- Он подходит и говорит: «Девушка, можно познакомиться? Дай телефон». Она убежала, и он пошел сам в полицию и говорит: «Извините, я хотел с девушкой познакомиться». У него умственные отклонения с детства, и он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Девушка написала объяснительную, что никакой претензии не имеет и объяснила, что и не подумала, что он такой ребёнок, - рассказала мать подозреваемого Махаббат Сайтжанова.


Напомним, ранее видео с кричащей о помощи девушкой на площади «Ынтымак» прокомментировали в полиции.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Foxy-Hell
 babe (Посетители) Сегодня, 12:32
Почему тогда родственники умственно отсталого позволили находиться одному и в такое позднее время ?! Тогда спрос и требования нести ответственность лежит на родителей или законных представителей умственно отсталого ! Как минимум пусть выплатят штраф!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика