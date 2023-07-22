«Хотел познакомиться»: появились подробности ночного ограбления девушки в Актау

- Он подходит и говорит: «Девушка, можно познакомиться? Дай телефон». Она убежала, и он пошел сам в полицию и говорит: «Извините, я хотел с девушкой познакомиться». У него умственные отклонения с детства, и он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Девушка написала объяснительную, что никакой претензии не имеет и объяснила, что и не подумала, что он такой ребёнок, - рассказала мать подозреваемого Махаббат Сайтжанова.

Родные подозреваемого заявили, что он хотел познакомиться с девушкой. Злого умысла у него якобы не было. Он напугал её, потому что имеет психическое расстройство и в настоящее время проходит лечение в психоневрологическом диспансере, уверяют близкие подозреваемого.Напомним, ранее видео с кричащей о помощи девушкой на площади «Ынтымак» прокомментировали в полиции.