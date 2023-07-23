Щенки провалились в уличный туалет близ Жанаозена

Как сообщили в ДЧС региона, инцидент произошёл 22 июля в 20:00 в селе Тенге по улице Исатая Суйеубайулы.Два маленьких щенка провалились в уличный туалет, расположенный у дома.На место вызвали сотрудников ДЧС.Были проведены спасательные работы, в ходе которых удалось их вызволить. Они остались живы.