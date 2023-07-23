Сапбордистов спасли в Актау

По информации спасателей, сообщение на номер 112 поступило 22 июля в 20:50.



Сотрудники ДЧС на лодке направились спасать юношей.



Оказалось, что парней 2006 и 2007 годов рождения унесло течением в море на расстоянии полутора километров от берега. Они благополучно спасены. В медицинской помощи не нуждались.



Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде.



Сапборд - это доска с веслом для плавания. Она похожа на доску для сёрфинга. На сапбордах плавают стоя, управляя веслом. Они подходят для занятий спортом, туризмом, йогой, для семейных прогулок и рыбалки.