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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:08

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Сапбордистов спасли в Актау

Молодых людей унесло течением в море, сообщает ДЧС региона.

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
По информации спасателей, сообщение на номер 112 поступило 22 июля в 20:50.

Сотрудники ДЧС на лодке направились спасать юношей.

Оказалось, что парней 2006 и 2007 годов рождения унесло течением в море на расстоянии полутора километров от берега. Они благополучно спасены. В медицинской помощи не нуждались.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Сапборд - это доска с веслом для плавания. Она похожа на доску для сёрфинга. На сапбордах плавают стоя, управляя веслом. Они подходят для занятий спортом, туризмом, йогой, для семейных прогулок и рыбалки.



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