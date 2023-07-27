На три года посадили жителя Мангистау за выращивание марихуаны

В Бейнеуском районном суде в отношении жителя Мангистау рассмотрели уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 300 и части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.



Суд установил, что подсудимый Н. в январе 2023 года во дворе своего дома с целью выращивания запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, посадил в крупном размере марихуану. Помимо этого, у него был обнаружен и изъят бумажный сверток, содержащий табачную смесь и наркотическое средство «марихуана», которую он умышленно и незаконно хранил у себя без цели сбыта.



Обнаруженные вещественные доказательства изъяты протоколом.



Приговором суда Н. признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а также наложили штраф на сумму 138 000 тенге.



Приговор суда не вступил в законную силу.