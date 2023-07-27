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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:19

Просмотров: 804

На три года посадили жителя Мангистау за выращивание марихуаны

Осуждённый выращивал во дворе своего дома коноплю. За это ему дали три года лишения свободы и наложили штраф в размере 138 тысяч тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
В Бейнеуском районном суде в отношении жителя Мангистау рассмотрели уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 300 и части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Суд установил, что подсудимый Н. в январе 2023 года во дворе своего дома с целью выращивания запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, посадил в крупном размере марихуану. Помимо этого, у него был обнаружен и изъят бумажный сверток, содержащий табачную смесь и наркотическое средство «марихуана», которую он умышленно и незаконно хранил у себя без цели сбыта.

Обнаруженные вещественные доказательства изъяты протоколом.

Приговором суда Н. признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а также наложили штраф на сумму 138 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.



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Комментарии ( 3 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 23:32
В январе посадил коноплю! Вот дает!

Вопрос -кто из них на учете у психиатора?

i
 
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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 20:20
выращивал во дворе своего дома коноплю. За это ему дали три года лишения свободы

Лучше бы сажали тех, кто доводит город до сухостоя! umnik
 
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  • Tankushka
  • shurik_kz11
  • rastolkuy
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 19:50
Опять 25! Зачем давать реальный срок если у него это все было без цели сбыта? Какую опасность этим он создал обществу чтобы теперь общество содержало его 3 года в местах заключения?
Тут народные деньги воруют, возмещают и получают условку, а тут растил для себя, травил себя и реальный срок в 3 года за бюджетные средства содержания!??
Уже пол мира декриминализировала или вообще легализовала марихуану и даже лечат ей, а у нас..? У нас по старому сажают за траву и содержат их потому что какой то судья так решил... После такого задаешься вопросом, что нового то в Новом Казахтане?
Забрали траву, штраф наложили, на учет и пусть прижмет местечко, а участковый подглядывает за ним. На край пусть помидоры с огурцами выращивает на общественых работах если так растить что-то хочется и обществу польза будет. Мир всем!
 
 

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