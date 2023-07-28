К семи годам лишения свободы приговорили бухгалтера одной из школ в Мангистау

По данным прокуратуры Мангистауской области, в ходе сверки штатного расписания и банковских счетов была выявлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой главного бухгалтера школы, который на протяжении трёх лет начислял себе излишние суммы.



- По данному факту прокурорами возбуждено уголовное дело, расследование было поручено департаменту экономических расследований области. В ходе следствия бухгалтер данной школы признал свою вину полностью, - заявили в ведомстве.



Приговором суда виновное лицо осуждено по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Присвоение и растрата вверенного имущества) к семи годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на пять лет.



Приговор суда не вступил в законную силу.