Как рассмотрели апелляцию мангистаускому детоубийце

Фото из архива lada.kz
Как передает пресс-служба областного суда, осужденный и его адвокат просили отменить обвинительный приговор и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Решение судебной коллегии не установило оснований для изменения или отмены приговора. В связи с этим постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Напомним, трагедия произошла в марте этого года в доме №46 в 27 микрорайоне.
Подозреваемый был задержан.
Позже выяснились новые подробности.
В конце июня обвиняемому дали пожизненный срок.
Решение судебной коллегии не установило оснований для изменения или отмены приговора. В связи с этим постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Напомним, трагедия произошла в марте этого года в доме №46 в 27 микрорайоне.
Подозреваемый был задержан.
Позже выяснились новые подробности.
В конце июня обвиняемому дали пожизненный срок.