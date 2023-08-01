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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 111

В Актау задержан закладчик крупной партии синтетических наркотиков

В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области, в Актау задержан крупный фасовщик-закладчик синтетического наркотика мефедрон. Об этом проинформировал подполковник Камиль Будайчиев, старший оперуполномоченный по особо важным делам ведомства.

Изъятые наркотики. Фото предоставил К.Будайчиев
Инцидент произошел 16 июля в 8 микрорайоне Актау, где был задержан мужчина 1998 года рождения.

- Задержанный проживает в Актау, не работает, ранее не судим, женат. При личном обыске у него изъято восемь свертков так называемых закладок, содержащих порошкообразное вещество, похожее на синтетическое наркотическое средство мефедрон. В ходе досудебного расследования гражданин С. подтвердил факт того, что является фасовщиком и закладчиком синтетических наркотиков мефедрон и альфа-PVP на территории города. Рассказал, что свою преступную деятельность осуществляет через куратора «Броуки» в социальном мессенджере «Telegram». Признался, что по указанию куратора произвел две крупные закладки синтетических наркотиков мефедрон в количестве 50 свертков в Актау, - сообщил Камиль Будайчиев.

По сведениям задержанного, в ходе осмотров местности в Актау и Приморском полицейскими было изъято 20 свертков (закладок), содержащих порошкообразное вещество, похожее на синтетическое наркотическое средство мефедрон. Остальные 30 закладок обнаружены и изъяты на пустыре 33 микрорайона рядом с домом №11/1.

- Общий вес изъятых веществ составляет около 60 граммов. 16 июля в отношении задержанного гражданина С. начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК Республики Казахстан, т.е. незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в особо крупном размере. По всем изъятым веществам назначена экспертиза, - прокомментировал Камиль Будайчиев.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.



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