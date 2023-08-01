В Актау задержан закладчик крупной партии синтетических наркотиков

Инцидент произошел 16 июля в 8 микрорайоне Актау, где был задержан мужчина 1998 года рождения.



- Задержанный проживает в Актау, не работает, ранее не судим, женат. При личном обыске у него изъято восемь свертков так называемых закладок, содержащих порошкообразное вещество, похожее на синтетическое наркотическое средство мефедрон. В ходе досудебного расследования гражданин С. подтвердил факт того, что является фасовщиком и закладчиком синтетических наркотиков мефедрон и альфа-PVP на территории города. Рассказал, что свою преступную деятельность осуществляет через куратора «Броуки» в социальном мессенджере «Telegram». Признался, что по указанию куратора произвел две крупные закладки синтетических наркотиков мефедрон в количестве 50 свертков в Актау, - сообщил Камиль Будайчиев.



По сведениям задержанного, в ходе осмотров местности в Актау и Приморском полицейскими было изъято 20 свертков (закладок), содержащих порошкообразное вещество, похожее на синтетическое наркотическое средство мефедрон. Остальные 30 закладок обнаружены и изъяты на пустыре 33 микрорайона рядом с домом №11/1.



- Общий вес изъятых веществ составляет около 60 граммов. 16 июля в отношении задержанного гражданина С. начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК Республики Казахстан, т.е. незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в особо крупном размере. По всем изъятым веществам назначена экспертиза, - прокомментировал Камиль Будайчиев.



Иная информация в интересах следствия не разглашается.