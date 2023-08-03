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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:54

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Тело погибшего в Турции адвоката из Мангистау доставили на родину

В министерстве иностранных дел сообщили о том, что тело ранее погибшего в Турции нашего соотечественника доставили в Казахстан. Также стало известно о смерти еще одной гражданке нашей страны.

Фото с сайта NTV.com
В МИД рассказали о состоянии граждан, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Турции.

- Согласно информации турецких врачей, вчера поздно ночью в государственной больнице Турции скончалась еще одна гражданка РК. На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. После оформления документов тело будет отправлено в Казахстан, - пояснили в министерве.

Там добавили, что тело погибшего адвоката из Актау уже доставили в Казахстан.

Напомним, ранее стало известно о том, что мангистауский адвокат Кенже Мұнайтпасұлы погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Турции.



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