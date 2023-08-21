Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Августа
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.71 KZT
  • €1 = 501.69 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:55

Просмотров: 2331

Двойная трагедия на Каспии: спасатели не успели на помощь в Актау

Комментарий по поводу гибели девочки и мужчины на базах отдыха предоставили в ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев
По информации ведомства, в 10:45 в управление кризисных ситуаций (112) поступило сообщение от диспетчера «103» о том, что в 31 километре от Актау на базе отдыха «Бриз» на оборудованном месте для купания тонут два подростка - мальчик и девочка. До прибытия подразделения очевидцами было извлечено тело утонувшей девочки. Мальчика удалось спасти родственникам.

Вечером этого же дня, в 17:30, в управление кризисных ситуаций (112) поступила информация от очевидца о том, что в 29 километрах от города на базе отдыха «Монтажник» тонет человек.

По прибытии на место происшествия спасатели зафиксировали, что тело мужчины из воды уже извлекли отдыхающие. Обстоятельства уточняются.

Напомним, две трагедии произошли на двух близлежащих базах отдыха.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 11:52
Да, надо как раньше. По флажкам ориентироваться - можно купаться или нет. Море волнуется - всё, вход в море запрещён. )) Только наших это не остановит и опять виноваты будут все в округе.

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Маряк (Посетители) Сегодня, 11:37
Вчера было волнение, виноваты и владельцы баз отдыха, которые разрешают купаться в непогоду, вдобавок у которых также отсутствуют штаты спасателей, ну и горе родители.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 11:36
Око,
Двумя руками за!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Галина63 (Посетители) Сегодня, 10:56
Нужно законом обязать держать в штате двух спасателей, вышку с биноклем и моторное плавсредство. Как было в прошлом веке. Сидели и наблюдали за купающимися. И не разрешать этот вид деятельности пока не приведут безопасность в соответствии с требованиями РК. Пора уже порядок навести в данном секторе. А, то деньги гребут не малые за вход. Не каждому жителю по карману, а безопасность где? За что мы платим? Что входит в оплату? question
 
-1
  • Имярек
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 10:50
На улице ветруган, волны, дети были со взрослыми, мужчина пьяный. МЧС весь день присылало рассылки. На базах есть и лодки и круги и множество отдыхающих. Спасателям за каждой головой в море следить которые несмотря на погоду идут в море? Не углядишь. Тут головёшкой только думать.

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • maksimsh
  • Галина63
 Placida (Посетители) Сегодня, 10:32
Спасателям пора расширяться.
при чем-еще вчера

Владельцев баз отдыха врядли получится обязать что то делать.

Легко. Либо ты берешь деньги за вход на свою, такую личную, территорию и обеспечиваешь безопасность отдыхающим, либо освободи землю для другого коммерсанта, который сможет обеспечить качественный сервис, безопасность и прочее.
Носятся с этими собственниками (на нашей земле, между прочим), как будто от них идет полный поток налоговых поступлений. Вон из дома, если кроме как теневого сбора денег и организации шалмана, вместо цивилизованного отдыха, ты организовать не способен! Дай другому, способному, грамотному и добросовестному вести свой бизнес на благо людям, а не во вред.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Галина63
  • русалка
  • NASA
  • Ed Word
  • Placida
  • sakura.68
  • Имярек
 velldr (Посетители) Сегодня, 09:30
Спасателям пора расширяться. Больше постов по побережьям, лодки спущенные на воду, обученные люди, надёжная связь, налаженная система реагирования.
Владельцев баз отдыха врядли получится обязать что то делать. Но они бы могли иметь на берегу какое то элементарное спасательное оборудование, которым бы могли воспользоваться сами отдыхающие.
Скажем вкопать кусок трубы вертикально и приварить куски арматуры как вешалки, а на них првесить пару спасательных кругов с длинными верёвками - их можно занести в воду и потом забросить в сторону утопающего. Повесить туда спасательные жилеты для желающих идти спасать утопающего. Прикрепить ручную сирену для привлечения внимания. Ну и......думаю те кто разбирается в таких ситуациях наверняка могут подсказать как дёшево и сердито собрать комплект такого оборудования.
Жалко людей. Терпения родственникам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика