Двойная трагедия на Каспии: спасатели не успели на помощь в Актау

Фото очевидцев
По информации ведомства, в 10:45 в управление кризисных ситуаций (112) поступило сообщение от диспетчера «103» о том, что в 31 километре от Актау на базе отдыха «Бриз» на оборудованном месте для купания тонут два подростка - мальчик и девочка. До прибытия подразделения очевидцами было извлечено тело утонувшей девочки. Мальчика удалось спасти родственникам.
Вечером этого же дня, в 17:30, в управление кризисных ситуаций (112) поступила информация от очевидца о том, что в 29 километрах от города на базе отдыха «Монтажник» тонет человек.
По прибытии на место происшествия спасатели зафиксировали, что тело мужчины из воды уже извлекли отдыхающие. Обстоятельства уточняются.
Напомним, две трагедии произошли на двух близлежащих базах отдыха.
Вечером этого же дня, в 17:30, в управление кризисных ситуаций (112) поступила информация от очевидца о том, что в 29 километрах от города на базе отдыха «Монтажник» тонет человек.
По прибытии на место происшествия спасатели зафиксировали, что тело мужчины из воды уже извлекли отдыхающие. Обстоятельства уточняются.
Напомним, две трагедии произошли на двух близлежащих базах отдыха.