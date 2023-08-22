Какой ущерб наносит экологии пожар на месторождении «Каратурун Южный»

Кадр с видеоролика
Мажилисмен Едил Жанбыршин провел выездное совещание на месторождении «Каратурун Южный».
Руководство ТОО «Бузачи Нефть» рассказали о проводимых работах по ликвидации пожара.
По данным департамента экологии по Мангистауской области, специалисты проводили замеры атмосферного воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ при возгорании. Так, согласно результатам замеров, было установлено превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющему веществу метан - 2540 мг/м3. Таким образом, идет загрязнение земельных ресурсов.
- Экологами периодически отбираются инструментальные пробы атмосферного воздуха места происшествия. Департаментом экологии по Мангистауской области после ликвидации аварии в целях установления объема нанесенного ущерба окружающей среде будет назначена внеплановая проверка, - сообщил руководитель департамента Руслан Тукенов.
Напомним, 29 июня депутат Мажилиса Едил Жанбыршин обратился с запросом к премьер-министру и генеральному прокурору страны. По его сведениям, «Бузачи Нефть» незаконно добывает сырье на месторождении. Он призвал власти проверить компанию, и если факт подтвердится, то расторгнуть контракт с недропользователем и вернуть месторождение государству, а также лишить компанию всех лицензий.
Премьер Алихан Смаилов ответил, что с 12 по 30 июня в компании была проведена проверка, и фактов незаконной добычи и продажи нефти не обнаружено.
В Минэнерго заявили, что все расходы на ликвидацию аварии, согласно законодательству, берет на себя «Бузачи Нефть».
Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о крупномасштабном выбросе мощного парникового газа на месторождении Каратурун Восточный. Компания, разрабатывающая скважину, утверждает, что это горячие паровые облака с незначительным содержанием молекул метана.
По последним данным, более 300 млн тенге ушло на тушение огня на месторождении в Мангистау. В нефтекомпании надеются, что к концу сентября пожар будет ликвидирован.
Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.
На данный момент возгорание скважины №303 продолжается в связи с большим давлением выходящего газа.
Руководство ТОО «Бузачи Нефть» рассказали о проводимых работах по ликвидации пожара.
По данным департамента экологии по Мангистауской области, специалисты проводили замеры атмосферного воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ при возгорании. Так, согласно результатам замеров, было установлено превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющему веществу метан - 2540 мг/м3. Таким образом, идет загрязнение земельных ресурсов.
- Экологами периодически отбираются инструментальные пробы атмосферного воздуха места происшествия. Департаментом экологии по Мангистауской области после ликвидации аварии в целях установления объема нанесенного ущерба окружающей среде будет назначена внеплановая проверка, - сообщил руководитель департамента Руслан Тукенов.
Напомним, 29 июня депутат Мажилиса Едил Жанбыршин обратился с запросом к премьер-министру и генеральному прокурору страны. По его сведениям, «Бузачи Нефть» незаконно добывает сырье на месторождении. Он призвал власти проверить компанию, и если факт подтвердится, то расторгнуть контракт с недропользователем и вернуть месторождение государству, а также лишить компанию всех лицензий.
Премьер Алихан Смаилов ответил, что с 12 по 30 июня в компании была проведена проверка, и фактов незаконной добычи и продажи нефти не обнаружено.
В Минэнерго заявили, что все расходы на ликвидацию аварии, согласно законодательству, берет на себя «Бузачи Нефть».
Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о крупномасштабном выбросе мощного парникового газа на месторождении Каратурун Восточный. Компания, разрабатывающая скважину, утверждает, что это горячие паровые облака с незначительным содержанием молекул метана.
По последним данным, более 300 млн тенге ушло на тушение огня на месторождении в Мангистау. В нефтекомпании надеются, что к концу сентября пожар будет ликвидирован.
Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.
На данный момент возгорание скважины №303 продолжается в связи с большим давлением выходящего газа.
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