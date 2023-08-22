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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 731

Врачи рассказали о состоянии подростка, пострадавшего в результате наезда в Актау

В Мангистауской областной детской больнице рассказали о состоянии 17-летнего подростка, пострадавшего от столкновения с автомобилем на пешеходном переходе. По словам врачей, состояние парня оценивается как стабильно тяжелое.

Скриншот видеоматериала
Пострадавшего подростка с различными травмами госпитализировали в детскую областную больницу.

Парень поступил в больницу в травматическом шоке и без сознания.

- Врачи провели немедленные реанимационные меры, и вечером подросток пришел в сознание. В результате аварии пациент получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Состояние стабилизировалось на данный момент, и он переведен в отделение травматологии. Тем не менее, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, - сообщили в детской областной больнице.

Напомним, ДТП произошло 21 августа, на пешеходном переходе автомобиль Deawoo Nexia сбил 17-летнего подростка. Водитель автомобиля, 52-летний мужчина, был привлечен к ответственности с составлением протокола по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК.



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