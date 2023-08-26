Застряли вниз головой на карусели в Актау: Пустили ли полицейского в парк?

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После инцидента, когда аттракцион остановился и дети провисели вниз головой несколько минут, по словам одного из родителей, на место вызвали полицию. Сотрудника же, как добавляют они, на территорию парка якобы не пустили.
Управляющий тематическим парком Серик Исагалиев ответил, что их парк - это общественное место. Полицейского, по его словам, беспрепятственно пропустили на территорию. Он принял заявление. По данному факту имеется видеозапись, которую в парке предоставлять не пожелали.
В департаменте полиции региона также подтвердили, что сотрудник полиции был допущен на территорию парка.
Напомним, дети оказались заблокированы и повисли вверх ногами на аттракционе.
Управляющий тематическим парком Серик Исагалиев ответил, что их парк - это общественное место. Полицейского, по его словам, беспрепятственно пропустили на территорию. Он принял заявление. По данному факту имеется видеозапись, которую в парке предоставлять не пожелали.
В департаменте полиции региона также подтвердили, что сотрудник полиции был допущен на территорию парка.
Напомним, дети оказались заблокированы и повисли вверх ногами на аттракционе.
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