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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 250

Застряли вниз головой на карусели в Актау: Пустили ли полицейского в парк?

Горожане поднимают вопрос: почему после происшествия в парке развлечений «Tetysblu» на территорию не пропустили стража порядка? Комментарий получен от управляющего тематическим парком Серика Исагалиева.

Кадр видео
После инцидента, когда аттракцион остановился и дети провисели вниз головой несколько минут, по словам одного из родителей, на место вызвали полицию. Сотрудника же, как добавляют они, на территорию парка якобы не пустили.

Управляющий тематическим парком Серик Исагалиев ответил, что их парк - это общественное место. Полицейского, по его словам, беспрепятственно пропустили на территорию. Он принял заявление. По данному факту имеется видеозапись, которую в парке предоставлять не пожелали.

В департаменте полиции региона также подтвердили, что сотрудник полиции был допущен на территорию парка.

Напомним, дети оказались заблокированы и повисли вверх ногами на аттракционе.




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