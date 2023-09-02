Пропавшего мальчика нашли по ориентировкам в Актау

Фото предоставили волонтеры
После пропажи ребенка волонтеры «Lider.kz» развесили по городу ориентировки.
Именно благодаря им, как уточнили в полиции, мальчика удалось найти в районе жилого массива Приморский вчера, 1 сентября, в 23:00.
Мальчик жив и невредим.
Сотрудники полиции поблагодарили волонтеров.
Напомним, 10-летний ребенок 29 августа вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Именно благодаря им, как уточнили в полиции, мальчика удалось найти в районе жилого массива Приморский вчера, 1 сентября, в 23:00.
Мальчик жив и невредим.
Сотрудники полиции поблагодарили волонтеров.
Напомним, 10-летний ребенок 29 августа вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.