Ночной пожар в Актау: Названа причина

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В квартире, как уточнили спасатели, сгорели домашние вещи и телевизор. Пострадавших и жертв нет.
Причина пожара - короткое замыкания электропроводов распределительного щита.
Напомним, сегодня ночью на 9 этаже ЖК «Флоренция» в 17 микрорайоне загорелась квартира. Пожарным удалось спасти 13 человек, в том числе троих детей. Около 200 человек были эвакуированы.
Причина пожара - короткое замыкания электропроводов распределительного щита.
Напомним, сегодня ночью на 9 этаже ЖК «Флоренция» в 17 микрорайоне загорелась квартира. Пожарным удалось спасти 13 человек, в том числе троих детей. Около 200 человек были эвакуированы.
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