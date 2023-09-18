Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате смертельного ДТП в пригороде Актау

Фото из архива
В приемное отделение областной больницы с места аварии 17 сентября были экстренно доставлены трое пострадавших мужчин.
- Среди травм, которые получили пострадавшие, - ушиб передней брюшной стенки, травматический пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, которое происходит по причине травмы и приводит к частичному или полному коллапсу легкого), закрытый перелом правого бедра со смещением. Двое пострадавших находятся в отделении хирургии, один - в травматологии, - рассказали в пресс-службе медучреждения.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие на территории промышленной зоны в пригороде Актау произошло 17 сентября 2023 года в 21:58. В результате происшествия от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир автомашины «ВАЗ 21150». Четверо пострадавших, один из которых ребенок, доставлены в больницу.
- Среди травм, которые получили пострадавшие, - ушиб передней брюшной стенки, травматический пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, которое происходит по причине травмы и приводит к частичному или полному коллапсу легкого), закрытый перелом правого бедра со смещением. Двое пострадавших находятся в отделении хирургии, один - в травматологии, - рассказали в пресс-службе медучреждения.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие на территории промышленной зоны в пригороде Актау произошло 17 сентября 2023 года в 21:58. В результате происшествия от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир автомашины «ВАЗ 21150». Четверо пострадавших, один из которых ребенок, доставлены в больницу.
Оставьте свой комментарий первым.