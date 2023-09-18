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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:25

Просмотров: 1337

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате смертельного ДТП в пригороде Актау

Трое пострадавших мужчин 1978, 2002 и 2004 годов рождения на данный момент проходят лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Об этом сообщили в межучреждении. Четвертым пострадавшим оказался ребенок, его доставили в детскую больницу.

Фото из архива
В приемное отделение областной больницы с места аварии 17 сентября были экстренно доставлены трое пострадавших мужчин.

- Среди травм, которые получили пострадавшие, - ушиб передней брюшной стенки, травматический пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, которое происходит по причине травмы и приводит к частичному или полному коллапсу легкого), закрытый перелом правого бедра со смещением. Двое пострадавших находятся в отделении хирургии, один - в травматологии, - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие на территории промышленной зоны в пригороде Актау произошло 17 сентября 2023 года в 21:58. В результате происшествия от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир автомашины «ВАЗ 21150». Четверо пострадавших, один из которых ребенок, доставлены в больницу.



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