Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Сентября
+22...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.25 KZT
  • €1 = 505.52 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:44

Просмотров: 164

Спас женщину: героя наградили в Актау

Страж порядка, предотвративший трагедию, награжден медалью, сообщили в департаменте полиции региона.

Старший лейтенант полиции Дидар Алгалиев. Кадр видео
Пытавшуюся покончить жизнь самоубийством жительницу Актау в ночь с 20 на 21 августа спас прибывший на место старший лейтенант полиции Дидар Алгалиев. Он принял оперативные меры по спасению человеческой жизни и благополучно вытащил женщину из воды. Позже он оказал ей первую медицинскую помощь и передал врачам.

Отважного полицейского, проявившего мужество, наградили медалью «За спасение утопающих» от имени МЧС.

Как известно, Дидар Алгалиев родился в 1996 году в Форт-Шевченко. С детства он мечтал быть защитником своей страны и стремился стать офицером.

В органах внутренних дел работает с 2021 года. Он является призером чемпионата «Всемирных игр полицейских и пожарных» в Голландии по боксу.

Напомним, попытку суицида предотвратил полицейский в Актау.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика