Спас женщину: героя наградили в Актау

Старший лейтенант полиции Дидар Алгалиев. Кадр видео
Пытавшуюся покончить жизнь самоубийством жительницу Актау в ночь с 20 на 21 августа спас прибывший на место старший лейтенант полиции Дидар Алгалиев. Он принял оперативные меры по спасению человеческой жизни и благополучно вытащил женщину из воды. Позже он оказал ей первую медицинскую помощь и передал врачам.
Отважного полицейского, проявившего мужество, наградили медалью «За спасение утопающих» от имени МЧС.
Как известно, Дидар Алгалиев родился в 1996 году в Форт-Шевченко. С детства он мечтал быть защитником своей страны и стремился стать офицером.
В органах внутренних дел работает с 2021 года. Он является призером чемпионата «Всемирных игр полицейских и пожарных» в Голландии по боксу.
Напомним, попытку суицида предотвратил полицейский в Актау.
Отважного полицейского, проявившего мужество, наградили медалью «За спасение утопающих» от имени МЧС.
Как известно, Дидар Алгалиев родился в 1996 году в Форт-Шевченко. С детства он мечтал быть защитником своей страны и стремился стать офицером.
В органах внутренних дел работает с 2021 года. Он является призером чемпионата «Всемирных игр полицейских и пожарных» в Голландии по боксу.
Напомним, попытку суицида предотвратил полицейский в Актау.
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