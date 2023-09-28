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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 10

Авария с участием трёх автомобилей: в Бейнеу водителя лишили водительских прав на шесть месяцев

В Бейнеуском районном суде лишили прав водителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с двумя автомобилями. Подробности сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Кадр видео
В Бейнеуском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 610 КоАП в отношении виновного водителя.

Судом установлено, что водитель автомашины марки Hyundai Sonata проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автомашиной «Ваз 21703», затем с Lexus RX330.

В судебном заседании водитель полностью признал свою вину.

- Постановлением суда по вышеуказанной статье водитель признан виновным. Решением суда вынесено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев. Постановление суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, момент столкновения трёх автомобилей в Мангистау попал на видео. В Бейнеу 7 сентября, примерно в 15:10, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.



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