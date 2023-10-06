Пожарные выясняют причину возгорания на мусорном полигоне вблизи Актау

- Ведётся расследование, результаты которого будут оглашены после установления всех обстоятельств произошедшего. По состоянию на 6 октября на территории полигона продолжается тление, площадь которого составляет 50 квадратных метров. Для локализации тления и задымления засыпано более пяти тысяч кубических метра песка. На ликвидацию задействовано от ДЧС (4 сотрудника, 1 единица спецтехники) и от акимата (7 работников и 5 единиц спецтехники). Работы по рекультивации полигона продолжаются, - сообщает ДЧС Мангистауской области.

Дознавателям ДЧС Мангистауской области предстоит узнать, что стало причиной пожара на мусорном полигоне вблизи Актау.Отмечается, что пострадавших нет.Накануне, 4 октября, жители Актау пожаловались на сильный запах гари в городе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды горит мусорный полигон.На следующий день стало известно, что площадь охваченной пожаром территории на мусорном полигоне вблизи Актау увеличилась в два раза.