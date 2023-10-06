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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 20:18

Просмотров: 390

Пожарные выясняют причину возгорания на мусорном полигоне вблизи Актау

Обстоятельства пожара на мусорном полигоне вблизи Актау, произошедшего 4 октября, выясняют дознаватели ДЧС Мангистауской области. Не исключается версия о поджоге. Более подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позже. Известно, что пожар всё ещё не потушен.

Фото ДЧС Мангистауской области
Дознавателям ДЧС Мангистауской области предстоит узнать, что стало причиной пожара на мусорном полигоне вблизи Актау.

- Ведётся расследование, результаты которого будут оглашены после установления всех обстоятельств произошедшего. По состоянию на 6 октября на территории полигона продолжается тление, площадь которого составляет 50 квадратных метров. Для локализации тления и задымления засыпано более пяти тысяч кубических метра песка. На ликвидацию задействовано от ДЧС (4 сотрудника, 1 единица спецтехники) и от акимата (7 работников и 5 единиц спецтехники). Работы по рекультивации полигона продолжаются, - сообщает ДЧС Мангистауской области.


Отмечается, что пострадавших нет.

Накануне, 4 октября, жители Актау пожаловались на сильный запах гари в городе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды горит мусорный полигон.

На следующий день стало известно, что площадь охваченной пожаром территории на мусорном полигоне вблизи Актау увеличилась в два раза.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 22:50
Рассмешили ! Расследование они будут проводить ! Сами же работники полигона поджигают!
 
 

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