Потушили ли пожар на мусорном полигоне близ Актау

Фото предоставили в ДЧС региона
Как сообщили спасатели, горение ТБО (твёрдые бытовые отходы) ликвидировано 6 октября в 20:40.
В тушении были задействованы четыре огнеборца, семь работников местного исполнительного органа, а также три самосвала и два погрузчика.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, обстоятельства пожара, произошедшего 4 октября, выясняют дознаватели.
В тушении были задействованы четыре огнеборца, семь работников местного исполнительного органа, а также три самосвала и два погрузчика.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, обстоятельства пожара, произошедшего 4 октября, выясняют дознаватели.
Оставьте свой комментарий первым.