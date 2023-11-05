Смерть от удара током: как расследуют дело в Актау

Фото автора из архива Lada.kz
Уголовное дело, как сообщили в ведомстве, пока ещё расследуется.
Остальные детали пока не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, трагедия, унесшая жизнь отца четверых детей, произошла в прошлую субботу, 28 октября, в доме №3 в 17 микрорайоне.
Стало известно, сколько может грозить виновному.
- Назначены соответствующие экспертизы, - ответили в полиции.
Остальные детали пока не разглашаются в интересах следствия.
Напомним, трагедия, унесшая жизнь отца четверых детей, произошла в прошлую субботу, 28 октября, в доме №3 в 17 микрорайоне.
Стало известно, сколько может грозить виновному.
Оставьте свой комментарий первым.