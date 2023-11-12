Происшествие в ТРК «Актау»: есть пострадавший

Во второй половине дня 12 ноября в 15:41 поступил вызов в пожарную часть. Сообщалось, что из ресторана «Гриль Хаус», находящегося в ТРК «Актау», идёт дым.



Были направлены силы и средства по третьему рангу.



Выяснилось, произошло подгорание масла во фритюрнице. Повар получила ожоги от раскаленного масла. До приезда пожарных персонал ресторана своими силами предотвратили пожар.



Один человек пострадал и получил ожоги. Сотрудники центра медицины и катастроф оказали ему первую медицинскую помощь.