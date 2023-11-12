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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 2481

Происшествие в ТРК «Актау»: есть пострадавший

Подробности сообщили в ДЧС региона.

Фото с сайта yandex.kz
Во второй половине дня 12 ноября в 15:41 поступил вызов в пожарную часть. Сообщалось, что из ресторана «Гриль Хаус», находящегося в ТРК «Актау», идёт дым.

Были направлены силы и средства по третьему рангу.

Выяснилось, произошло подгорание масла во фритюрнице. Повар получила ожоги от раскаленного масла. До приезда пожарных персонал ресторана своими силами предотвратили пожар.

Один человек пострадал и получил ожоги. Сотрудники центра медицины и катастроф оказали ему первую медицинскую помощь.



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Комментарии ( 2 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 20:24
А ведь такими фритюрницами и многим другим, напичканы все жиральни на первых этажах в жилых домах. Всё пропитано маслом и жиром, вентиляционные трубы забиты и никогда не очищаются. Техники безопасности ноль, пожарной безопасности ноль. Сегодня загорелось в торговом центре, где гарантия что в следующий раз не загорится в жилом доме!?
 
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  • Foxy-Hell
 Жанар (Посетители) Сегодня, 18:06
Один человек пострадал и получил ожоги. Сотрудники центра медицины и катастроф оказали ему первую медицинскую помощь.
КТО?!, разрешает открывать эти мега рыгальники в местах где собирается много народа?...
Как будто туда приходят ВСЕ!, голодные...

Все мы ходим под богом.
 
 

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