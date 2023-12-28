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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Вчера, 21:53

Просмотров: 1191

Упавшей от ветра крышей повреждено шесть автомобилей в Актау

В результате порывов ветра в 3 микрорайоне Актау снесло крышу детского сада. Кровля упала на припаркованные неподалеку автомобили. Как минимум, пострадало шесть машин. Об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау.

фото lada.kz
ЧП произошло сегодня, 28 декабря, примерно в 21 час. Порывами ветра снесло крышу в одном из зданий 3 микрорайона.

«В третьем микрорайоне города Актау в результате порывистого ветра до 16-21 м/с произошел срыв кровли детского сада «Ясин» на площади 40 кв.м. В результате было повреждено шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет», - сообщает пресс-служба ДЧС.


Напомним, несколькими минутами ранее на набережной Актау ветер снес недавно установленную новогоднюю елку. В отделе ЖКХ сообщили, что будут восстанавливать главный атрибут праздника только после того, как утихнет стихия. Примерно в это же время в 3 микрорайоне обрушилась кровля детского сада.






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