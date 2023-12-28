Упавшей от ветра крышей повреждено шесть автомобилей в Актау

«В третьем микрорайоне города Актау в результате порывистого ветра до 16-21 м/с произошел срыв кровли детского сада «Ясин» на площади 40 кв.м. В результате было повреждено шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет», - сообщает пресс-служба ДЧС.

ЧП произошло сегодня, 28 декабря, примерно в 21 час. Порывами ветра снесло крышу в одном из зданий 3 микрорайона.Напомним, несколькими минутами ранее на набережной Актау ветер снес недавно установленную новогоднюю елку. В отделе ЖКХ сообщили, что будут восстанавливать главный атрибут праздника только после того, как утихнет стихия. Примерно в это же время в 3 микрорайоне обрушилась кровля детского сада.