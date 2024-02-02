Причины пожара в 9 доме 4 микрорайона Актау еще не установлены

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности и назначены соответствующие судебные экспертизы. В настоящее время, согласно статье 201 Уголовно-Процессуального Кодекса РК, иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

- Почти все жители дома вернулись в свои квартиры, за исключением жильцов двух квартир, которые на данный момент остаются непригодными для проживания. В доме было восстановлено электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение. На данный момент нет никаких ограничений. Многие пострадавшие жильцы получили единовременную социальную помощь от государства. И используют эти средства для самостоятельного проведения ремонтных работ в своих квартирах, - рассказал Рысбек Мергенов.

- После завершения расследования и проведения всех необходимых экспертиз мы сможем приступить к ремонту подъезда, - отметил директор общественного объединения собственников помещений «Альтернатива».