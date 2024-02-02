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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:42

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Причины пожара в 9 доме 4 микрорайона Актау еще не установлены

По факту пожара в 9 доме в 4 микрорайоне Актау начато досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Назначены соответствующие судебные экспертизы, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

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В ДЧС региона сообщили, что по факту пожара в 9 доме 4 микрорайона проводится расследование.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности и назначены соответствующие судебные экспертизы. В настоящее время, согласно статье 201 Уголовно-Процессуального Кодекса РК, иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе ведомства.


О судьбе пострадавших жителей дома в ночном пожаре рассказал директор общественного объединения собственников помещений «Альтернатива» Рысбек Мергенов. По его информации, две квартиры стали непригодными для проживания из-за последствий пожара. В них необходимо делать капитальный ремонт.

- Почти все жители дома вернулись в свои квартиры, за исключением жильцов двух квартир, которые на данный момент остаются непригодными для проживания. В доме было восстановлено электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение. На данный момент нет никаких ограничений. Многие пострадавшие жильцы получили единовременную социальную помощь от государства. И используют эти средства для самостоятельного проведения ремонтных работ в своих квартирах, - рассказал Рысбек Мергенов.


Рысбек Мергенов отметил, что в настоящее время отсутствует возможность провести ремонт на этаже, где произошел пожар, поскольку ожидается разрешение от сотрудников ДЧС в связи с проведением расследования.

- После завершения расследования и проведения всех необходимых экспертиз мы сможем приступить к ремонту подъезда, - отметил директор общественного объединения собственников помещений «Альтернатива».


Напомним, пожар произошёл в одной из квартир, расположенной в 9 доме 4 микрорайона, 11 декабря. По информации ДЧС региона, из дома эвакуировали 84 человека, 13 из которых дети, квартира полностью сгорела. Пострадало также соседское жилье. Люди пожаловались на отсутствие помощи со стороны государства.

Аким Актау встретился с погорельцами 9 дома в 4 микрорайоне. Аким города пояснил, что пострадавшим в результате пожара жителям будут предоставлены места для временного проживания в общежитии и единовременная социальная помощь.

16 декабря в этом же доме произошёл порыв отопительной системы в квартире №63 на шестом этаже. Затопленными оказались квартиры вплоть по первый этаж. Боковые квартиры тоже были затоплены частично: у кого кухня, у кого зал, у кого спальня.




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