Вандалы разбирают на части фигуру тюленя на набережной Актау

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Малая архитектурная форма «Тюлень», установленная на набережной 15 микрорайона, находится в удручающем состоянии. Вандалы уже успели оторвать у фигуры ласты и погнуть другие элементы архитектурной конструкции. На фотографиях видны следы от обуви, что наводит на мысли о том, что объект использовали не по назначению.
Состояние композиции прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, МАФ «Тюлень», призванную привлечь внимание к сокращению популяции каспийского тюленя, установили в Актау в 2022 году.
Вскоре вокруг объекта разгорелся скандал. Как заявляли власти, архитектурная конструкция была установлена за счет спонсорских средств. Однако СМИ нашли данные о проведении конкурса на сайте госзакупок.
Алия Шарипова
Состояние композиции прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.
- На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города. После будут проведены восстановительные работы малой архитектурной формы «Тюлень», - сообщили в отделе.
Напомним, МАФ «Тюлень», призванную привлечь внимание к сокращению популяции каспийского тюленя, установили в Актау в 2022 году.
Вскоре вокруг объекта разгорелся скандал. Как заявляли власти, архитектурная конструкция была установлена за счет спонсорских средств. Однако СМИ нашли данные о проведении конкурса на сайте госзакупок.
Алия Шарипова