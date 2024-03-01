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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 976

Вандалы разбирают на части фигуру тюленя на набережной Актау

Малая архитектурная форма «Тюлень» вновь подверглась нападкам со стороны вандалов. У конструкции оторвали ласты. В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что проведут восстановительные работы.

Фото автора
Малая архитектурная форма «Тюлень», установленная на набережной 15 микрорайона, находится в удручающем состоянии. Вандалы уже успели оторвать у фигуры ласты и погнуть другие элементы архитектурной конструкции. На фотографиях видны следы от обуви, что наводит на мысли о том, что объект использовали не по назначению.

Состояние композиции прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

- На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города. После будут проведены восстановительные работы малой архитектурной формы «Тюлень», - сообщили в отделе.


Напомним, МАФ «Тюлень», призванную привлечь внимание к сокращению популяции каспийского тюленя, установили в Актау в 2022 году.

Вскоре вокруг объекта разгорелся скандал. Как заявляли власти, архитектурная конструкция была установлена за счет спонсорских средств. Однако СМИ нашли данные о проведении конкурса на сайте госзакупок.



Алия Шарипова



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Вандалы разбирают на части фигуру тюленя на набережной Актау


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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 18:56
Вандалы есть вандалы, к ним вопросов нет, их поведение предсказуемо. Именно поэтому, в том числе, на набережной поставили будку с полицейскими. Думаю, тут вопросы больше к обитателям этой будки...
 
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Tankushka (Посетители) Сегодня, 17:58
На этом тюлене дети скачут постоянно. С позволения взрослых.
 
 

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