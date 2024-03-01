Вандалы разбирают на части фигуру тюленя на набережной Актау

- На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города. После будут проведены восстановительные работы малой архитектурной формы «Тюлень», - сообщили в отделе.

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