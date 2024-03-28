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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:28

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В Мангистау на пять лет осудили экс-сотрудника органов внутренних дел за сбыт поддельных иностранных купюр

Суд признал виновным экс-сотрудника органов внутренних дел, который с целью материального обогащения неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту. Подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда.

Фото из архива
Мунайлинским районным судом рассмотрено уголовное дело по части 2 пункта 2 статьи 231 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) в отношении экс-сотрудника органов внутренних дел.

Судом установлено, что подсудимый, имея опыт работы в органах внутренних дел, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, приобрел у неустановленного следствием лица поддельные денежные купюры в размере 3 850 долларов США (50 долларов США в количестве 77 штук) за 50 000 тенге.
Подсудимый с целью материального обогащения неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом по 50 долларов США.

- Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого А., чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей экс-сотрудника органов внутренних дел, а обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, не установил. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по части 2 пункта 2 статьи 231 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, - говорится в сообщении пресс-службы суда.


Приговор вступил в законную силу.



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