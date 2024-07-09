Мужчину на лодке унесло в море у побережья Актау

В Актау мужчину унесло на лодке в море. Помощь оказавшемуся в опасной ситуации отдыхающему оказали спасатели. Об этом сообщили в МЧС РК.

Фото: кадр из видео

Спасатели доставили на берег мужчину 1987 года рождения, которого на надувной лодке унесло течением. Медицинская помощь отдыхающему не понадобилась.

В МЧС Казахстана предоставили кадры спасения.

Напомним, 7 июля помощь была оказана троим мужчинам, которые из-за неисправности в лодке не могли добраться до суши.

В этот же день на «Солдатском пляже» утонул мужчина 1999 года рождения. Его тело обнаружили 8 июля.

О том, как предпринимателей, занимающихся морскими прогулками, штрафуют за несоблюдение мер безопасности по отношению к отдыхающим, читайте по ссылке.