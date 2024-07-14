Девушку порезали в Мангистау: в отношении полицейских проводится проверка

В отношении правоохранителей, принимавших участие в задержании мужчины, который нанес ножевые ранения своей супруге, проводится служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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По данным ведомства, в настоящее время проходит проверка среди сотрудников полиции, производивших задержание мужчины, напавшего на свою супругу с ножом.

По результатам проверки будет дана правовая оценка. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, мужчина едва не зарезал свою жену на глазах у людей у супермаркета в селе Мангистау.

Позже выяснились неожиданные подробности инцидента.