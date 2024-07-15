Беременность сохранена: врачи рассказали о состоянии изувеченной мужем женщины в селе Мангистау

Врачи оценивают состояние пострадавшей, которая получила ножевые ранения от мужа в селе Мангистау, как стабильно тяжелое. Беременность сохранена, угрозы выкидыша нет. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Фото пресс-службы ведомства

В пресс-службе медучреждения сообщили, что пострадавшая в сознании и проходит лечение.

Состояние стабильно тяжёлое. Беременность сохранена, опасений нет. Оперативных вмешательств уже не будет, лечение продолжается, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

Напомним, в ночь на 14 июля в социальных сетях появилось видео с лежащей на земле окровавленной женщиной. Поблизости находился ее муж с ножом.

Потерпевшая 2000 года рождения поступила в Мангистаускую областную многопрофильную больницу в 22:40 часов. Была осмотрена дежурными хирургами, травматологом и реаниматологом. Взяты все лабараторные анализы, экстренно передана в операционный блок. Предварительным диагнозом были зафиксированы проникающие колото-резаные раны брюшной стенки и грудной клетки слева. Пострадавшей провели несколько операций: лапаротомия, ушивание диафрагмы слева, ревизия, санация и дренирование брюшной полости, дренирование плевральной полости по Бюлау слева, ПХО (первичная хирургическая обработка - прим. авт.) ран верхних и нижних конечностей.

В отношении правоохранителей, принимавших участие в задержании мужчины, проводится служебное расследование.