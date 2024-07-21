Катамаран с людьми унесло в море в Актау

Отдыхающие отплыли на катамаране далеко от берега и не смогли самостоятельно добраться до суши. На помощь им пришли спасатели ДЧС Мангистауской области.

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В ходе проведения агитационно-профилактических мероприятий вечером 20 июля на «Солдатском» пляже, в районе жилого массива Акжелкен, спасатели доставили на берег пятерых человек, которые во время катания на катамаране отплыли примерно 500 метров от берега и не смогли вернуться из-за отжимного ветра.

В медицинской помощи отдыхающие не нуждались.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по номеру «112».

Напомним, 10 июля спасатели в 1,5 км от берега обнаружили и вернули на сушу шестерых подростков в возрасте от 17 до 19 лет. В этот же день при патрулировании побережья специалистами спасён ребёнок 2014 года рождения.

Спустя три дня в Мангистауской области на круге в море унесло девушку с 9-летним мальчиком.