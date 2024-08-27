Падение ребенка из машины: полиция Мангистау оштрафовала водителя

Водителя автомобиля, из которого выпал малолетний ребенок, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

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В ведомстве сообщили, что личность водителя установлена.

По факту происшествия в отношении водителя составлен административный протокол по статье «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных правилами дорожного движения», - сообщили в полиции региона.

Согласно статье 593 КоАП РК, водителю придется выплатить штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, что составляет 18 480 тенге.

Напомним, падение ребенка из едущей машины попало на видео в Актау. Камера зафиксировала, как серый легковой автомобиль совершает поворот на перекрёстке. В момент поворота прямо на середине дороги открывается передняя пассажирская дверь машины. Оттуда на дорогу выпал ребенок. Водителем данного авто оказалась женщина, которая тут же остановилась и выбежала подобрать ребенка. По счастливой случайности ребенок не попал под колеса проезжающего мимо автобуса.