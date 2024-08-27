18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.59
536.58
5.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.08.2024, 10:04

Падение ребенка из машины: полиция Мангистау оштрафовала водителя

Происшествия 0 1 527 Лиана Рязанцева

Водителя автомобиля, из которого выпал малолетний ребенок, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Кадр видео

В ведомстве сообщили, что личность водителя установлена.

По факту происшествия в отношении водителя составлен административный протокол по статье «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных правилами дорожного движения», - сообщили в полиции региона.

Согласно статье 593 КоАП РК, водителю придется выплатить штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, что составляет 18 480 тенге. 

Напомним, падение ребенка из едущей машины попало на видео в Актау. Камера зафиксировала, как серый легковой автомобиль совершает поворот на перекрёстке. В момент поворота прямо на середине дороги открывается передняя пассажирская дверь машины. Оттуда на дорогу выпал ребенок. Водителем данного авто оказалась женщина, которая тут же остановилась и выбежала подобрать ребенка. По счастливой случайности ребенок не попал под колеса проезжающего мимо автобуса.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Осы сендерде сауат барма штраф салган дар, там ребенок выпал, надо мать вообще лишить родительски прав, если там какой то звереныш выпадет, то зоозащитники такой шум поднимут чуть ли не уголовко будет, самая малость на 15 суток посадят
27.08.2024, 06:13
fox1167
fox1167
Что такое штраф 9240? Я бы привлёк эту мамашу ещё по Статье 141 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей...
27.08.2024, 05:53
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?