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07.09.2024, 19:02

Массовое отравление школьников в Мангистау: какая ответственность грозит виновным?

Происшествия 0 1 570 Сергей Кораблев

Состояние здоровья отравившихся детей в Мунайлинском районе находится под пристальным контролем, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

Больница в селе Мангистау. Фото жителя села Бесшокы
Больница в селе Мангистау. Фото жителя села Бесшокы

В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Заместитель областного акима Звира Есбергенова посетила больницу. Состояние школьников стабильное.

Родителям оказывается психологическая помощь.

Для выяснения  причины отравления было направлено уведомление в департамент санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области. По данному факту в Едином реестре досудебных расследований  районного управления полиции возбуждено уголовное дело № 244750031000356 по части 1 статьи 304 УК РК, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Для справки:

Статья 304 УК РК - Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов.

Часть 1. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, –  наказывается штрафом в размере до 2000 (7 384 000 тенге) МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

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