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13.09.2024, 17:15

Инцидент с детьми в Бейнеу: школьную столовую опечатали

Происшествия 0 874 Бекболаева Динара

Подробности произошедшего в школе Бейнеуского района нам сообщили в районном отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта. По их информации, недомогание 16 учеников не связано со школьной едой. Но столовую там все же опечатали.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Как сообщил руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района Туралы Жолышов, нет оснований утверждать, что причиной недомогания школьников является еда в столовой или питьевая вода. Все 16 учащихся школы имени Жумагали Калдыгараева, которые накануне пожаловались на боли в животе, не обедали в школьной столовой.  

“Никакого отношения к еде, потому что все 16 детей, кто оказался в этой ситуации, это не те, кому положено питание в столовой. Они из семей, которые не получают помощь от государства. Это ученики 5-7 классов”, - рассказал Жолышов.  

По его словам, столовую в школе опечатали. Сегодня в управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Бейнеуского района взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.

Напомним, на прошлой неделе в школе №8 Мунайлинского района произошло массовое отравление - экспертиза сейчас выясняет причину. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
OpenSuser
OpenSuser
Нужен тотальный контроль точек продаж продуктов питания. Даже в крупных торговых сетях просрочка на просрочке - 5 из 10 просроченных товаров от месяца и выше просрочки. Это уже какой то бич региона. Продавцам все равно, как и руководству видимо.
13.09.2024, 12:45
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