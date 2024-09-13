Инцидент с детьми в Бейнеу: школьную столовую опечатали

Подробности произошедшего в школе Бейнеуского района нам сообщили в районном отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта. По их информации, недомогание 16 учеников не связано со школьной едой. Но столовую там все же опечатали.

Фото из архива Lada.kz

Как сообщил руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района Туралы Жолышов, нет оснований утверждать, что причиной недомогания школьников является еда в столовой или питьевая вода. Все 16 учащихся школы имени Жумагали Калдыгараева, которые накануне пожаловались на боли в животе, не обедали в школьной столовой.

“Никакого отношения к еде, потому что все 16 детей, кто оказался в этой ситуации, это не те, кому положено питание в столовой. Они из семей, которые не получают помощь от государства. Это ученики 5-7 классов”, - рассказал Жолышов.

По его словам, столовую в школе опечатали. Сегодня в управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Бейнеуского района взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.

Напомним, на прошлой неделе в школе №8 Мунайлинского района произошло массовое отравление - экспертиза сейчас выясняет причину.